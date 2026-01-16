Últimas Noticias
Premier League: Sunderland y Crystal Palace se encuentran en la fecha 22

Sunderland y Crystal Palace se encuentran en la fecha 22
Sunderland y Crystal Palace se encuentran en la fecha 22
Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Crystal Palace. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light el sábado 17 de enero, comenzará a las 10:00 horas y será dirigido por Robert Jones.

Sunderland recibe el próximo sábado 17 de enero a Crystal Palace por la fecha 22 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Crystal Palace

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 0 a 3 ante Brentford en el Griffin Park. Con esta derrota y 4 empates en los últimos encuentros, el local no conoce la victoria. En esas fechas previas, le han convertido 5 goles. Además, sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Crystal Palace logró empatar 0-0 ante Aston Villa. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Pudo convertir 2 goles y sus rivales lograron anotar 8 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo puesto con 30 puntos (7 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Robert Jones.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4921154226
2Manchester City4321134426
3Aston Villa432113449
10Sunderland3021795-1
13Crystal Palace2821777-1

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 23: vs West Ham United: 24 de enero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Arsenal: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Liverpool: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 23: vs Chelsea: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Brighton and Hove: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Burnley: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Wolverhampton: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Sunderland y Crystal Palace, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas
