Copa Libertadores: Huachipato y Carabobo se encuentran en la llave 6

Huachipato y Carabobo se encuentran en la llave 6
Todo lo que tienes que saber en la previa de Huachipato vs Carabobo. El duelo, a disputarse en el estadio Huachipato-CAP Acero mañana, comenzará a las 17:00 horas y será dirigido por Rodrigo Pereira de Lima.

Carabobo se enfrentará mañana ante Huachipato, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 6 de la Copa Libertadores y se disputará en el estadio Huachipato-CAP Acero a las 17:00 horas.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Carabobo fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Rodrigo Pereira de Lima.

Horario Huachipato y Carabobo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas
Huachipato Carabobo Copa Libertadores

