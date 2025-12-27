Últimas Noticias
Con Oliver Sonne, Burnley vs. Everton: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la Premier League?

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Con Oliver Sonne entre los convocados, Burnley recibe al Everton con la misión de salir de los últimos puestos en la Premier League.

Burnley vs. Everton EN VIVO: se enfrentan este sábado 27 de diciembre, en Turf Moor, en Burnley (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 18 de la Premier League 2025-2026 y se jugará a partir de las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre del 2025: revisa la programación de la fecha

Burnley vs. Everton: ¿cómo llegan a la fecha de Boxing Day de Premier League 2025?

Burnley se presenta al partido después de empatar como visitante ante Bournemouth (1-1), cortando una racha de 7 derrotas consecutivas. Por su lado, llega al juego tras su caída recientes ante Chelsea (2-0) y Arsenal (0-1).

¿Cuándo y dónde juegan Burnley vs. Everton EN VIVO por Boxing Day de Premier League 2025?

El partido entre Burnley vs. Everton por la Premier League 2025-2026 se disputará el sábado 27 de diciembre en el estadio Turf Moor, en Burnley (Inglaterra). El recinto tiene capacidad para recibir a 21 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Burnley vs. Everton EN VIVO por Boxing Day de Premier League 2025?

  • En Perú, el partido Burnley vs. Everton comienza a las 10:00 a.m.
  • En Inglaterra, el partido Burnley vs. Everton comienza a las 4:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Burnley vs. Everton comienza a las 10:00 a.m.
  • En Ecuador, el partido Burnley vs. Everton comienza a las 10:00 a.m.
  • En Chile, el partido Burnley vs. Everton comienza a las 12:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Burnley vs. Everton comienza a las 11:00 a.m.
  • En Venezuela, el partido Burnley vs. Everton comienza a las 11:00 a.m.
  • En Argentina, el partido Burnley vs. Everton comienza a las 12:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Burnley vs. Everton comienza a las 12:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Burnley vs. Everton comienza a las 12:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Burnley vs. Everton comienza a las 12:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Burnley vs. Everton comienza a las 09:00 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Burnley vs. Everton comienza a las 10:00 a.m.
  • En España, el partido Burnley vs. Everton comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Burnley vs. Everton EN VIVO por TV y streaming?

El partido del fútbol inglés será transmitido a todo el territorio nacional a través de la señal de ESPN en TV y mediante Disney+ Premium vía streaming (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de HBO MAX. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Burnley vs. Everton: alineaciones posibles

Burnley: Martin Dúbravka; J. Laurent, Oliver Sonne, J. Worrall, Hjalmar Ekdal; Kyle Walker, Lesley Ugochukwu, Josh Cullen ©, L. Pires; Marcus Edward, Armando Broja y J. B. Larsen.

Everton: Jordan Pickford, Jake O’Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Vitalii Mykolenko, James Garner, Tim Iroegbunam, Charly Alcaraz, Tyler Dibling, Thierno Barry y Jack Grealish.

