Premier League: Sunderland y Liverpool se encuentran en la fecha 26

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Liverpool. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light mañana, comenzará a las 15:15 horas y será dirigido por Chris Kavanagh.

Así llegan Sunderland y Liverpool

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 0 a 3 ante Arsenal en el Emirates Stadium. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool llega a este encuentro con una derrota ante Manchester City por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 7.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el noveno puesto con 36 puntos (9 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (11 PG - 6 PE - 8 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Chris Kavanagh.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 56 25 17 5 3 32 2 Manchester City 50 25 15 5 5 27 3 Aston Villa 47 25 14 5 6 9 6 Liverpool 39 25 11 6 8 5 9 Sunderland 36 25 9 9 7 -2

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Leeds United: 3 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Brighton and Hove: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Nottingham Forest: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Wolverhampton: 3 de marzo - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Tottenham: 15 de marzo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Sunderland y Liverpool, según país