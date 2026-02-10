Premier League: Sunderland y Liverpool se encuentran en la fecha 26

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Liverpool. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light mañana, comenzará a las 15:15 horas y será dirigido por Chris Kavanagh.

Sunderland y Liverpool se enfrentan mañana, a partir de las 15:15 horas, en el Stadium of Light. El partido corresponde a la fecha 26 de la Premier League.

Así llegan Sunderland y Liverpool

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 0 a 3 ante Arsenal en el Emirates Stadium. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool llega a este encuentro con una derrota ante Manchester City por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 7.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el noveno puesto con 36 puntos (9 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (11 PG - 6 PE - 8 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Chris Kavanagh.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5625175332
2Manchester City5025155527
3Aston Villa472514569
6Liverpool392511685
9Sunderland3625997-2

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Leeds United: 3 de marzo - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Brighton and Hove: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 27: vs Nottingham Forest: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Wolverhampton: 3 de marzo - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Tottenham: 15 de marzo - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
Horario Sunderland y Liverpool, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas
