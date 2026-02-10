Premier League: Por la fecha 26 se enfrentarán Crystal Palace y Burnley

Todos los detalles de la previa del partido entre Crystal Palace y Burnley, que se jugará mañana desde las 14:30 horas en el estadio Selhurst Park. Dirige Farai Hallam.

Crystal Palace aguarda mañana la visita de Burnley, para jugar el partido por la fecha 26 de la Premier League, a partir de las 14:30 horas.

Así llegan Crystal Palace y Burnley

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace venció por 1-0 a Brighton and Hove. Después de caer en 2 oportunidades y empatar 2 cotejos, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 4 veces.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley perdió ante West Ham United por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 derrota y 3 empates. Logró convertir 5 goles y le han encajado 10.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Crystal Palace se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 32 puntos (8 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (3 PG - 6 PE - 16 PP).

Farai Hallam fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 56 25 17 5 3 32 2 Manchester City 50 25 15 5 5 27 3 Aston Villa 47 25 14 5 6 9 13 Crystal Palace 32 25 8 8 9 -3 19 Burnley 15 25 3 6 16 -24

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Wolverhampton: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Manchester United: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Tottenham: 5 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Leeds United: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Chelsea: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Brentford: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Everton: 3 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Bournemouth: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Horario Crystal Palace y Burnley, según país