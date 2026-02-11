Premier League: Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Brentford y Arsenal se enfrentan en el estadio Griffin Park, con el arbitraje de John Brooks. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Brentford se enfrenta mañana ante Arsenal para disputar el partido por la fecha 26, en el estadio Griffin Park, desde las 15:00 horas.

Así llegan Brentford y Arsenal

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford ganó por 3-2 el juego pasado ante Newcastle United. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Arsenal derrotó 3-0 a Sunderland. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 3 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal lo ganó por 2 a 0.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 39 puntos (12 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 56 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (17 PG - 5 PE - 3 PP).

Para Arsenal se avecina una jornada especial cuando se mida en el Derbi del norte de Londres ante Tottenham. El encuentro se disputará el 22 de febrero, a partir de las 13:30 (hora Argentina) en el estadio Wembley Stadium.

El árbitro seleccionado para el encuentro será John Brooks.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 56 25 17 5 3 32 2 Manchester City 50 25 15 5 5 27 3 Aston Villa 47 25 14 5 6 9 4 Manchester United 45 26 12 9 5 10 7 Brentford 39 25 12 3 10 5

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Brighton and Hove: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Burnley: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Bournemouth: 3 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Wolverhampton: 16 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Tottenham: 22 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Chelsea: 1 de marzo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Brighton and Hove: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Everton: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Horario Brentford y Arsenal, según país