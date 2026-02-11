Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Premier League: Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima
Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima
Nota IA

por Nota IA

·

Brentford y Arsenal se enfrentan en el estadio Griffin Park, con el arbitraje de John Brooks. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Brentford se enfrenta mañana ante Arsenal para disputar el partido por la fecha 26, en el estadio Griffin Park, desde las 15:00 horas.

Así llegan Brentford y Arsenal

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford ganó por 3-2 el juego pasado ante Newcastle United. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Arsenal derrotó 3-0 a Sunderland. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 3 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal lo ganó por 2 a 0.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 39 puntos (12 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 56 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (17 PG - 5 PE - 3 PP).

Para Arsenal se avecina una jornada especial cuando se mida en el Derbi del norte de Londres ante Tottenham. El encuentro se disputará el 22 de febrero, a partir de las 13:30 (hora Argentina) en el estadio Wembley Stadium.

El árbitro seleccionado para el encuentro será John Brooks.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5625175332
2Manchester City5025155527
3Aston Villa472514569
4Manchester United4526129510
7Brentford3925123105

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 27: vs Brighton and Hove: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Burnley: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Bournemouth: 3 de marzo - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Wolverhampton: 16 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 27: vs Tottenham: 22 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Chelsea: 1 de marzo - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Brighton and Hove: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Everton: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
Horario Brentford y Arsenal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Brentford Arsenal Premier League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA