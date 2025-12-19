Premier League: Brighton and Hove recibirá a Sunderland por la fecha 17

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Sunderland, que se enfrentarán en el estadio The Amex mañana a las 10:00 horas. Darren England será el árbitro del partido.
Brighton and Hove y Sunderland se medirán mañana a las 10:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Premier League y se disputará en el estadio The Amex.
Así llegan Brighton and Hove y Sunderland
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Liverpool. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 8.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
Sunderland llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Newcastle United. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.
El local está en el décimo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 26 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (7 PG - 5 PE - 4 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Darren England.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|36
|16
|11
|3
|2
|20
|2
|Manchester City
|34
|16
|11
|1
|4
|22
|3
|Aston Villa
|33
|16
|10
|3
|3
|8
|8
|Sunderland
|26
|16
|7
|5
|4
|2
|10
|Brighton and Hove
|23
|16
|6
|5
|5
|2
Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 18: vs Arsenal: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs West Ham United: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Burnley: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Bournemouth: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 18: vs Leeds United: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Manchester City: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Tottenham: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Brighton and Hove y Sunderland, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas