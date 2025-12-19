Premier League: Newcastle United y Chelsea se encuentran en la fecha 17

Todo lo que tienes que saber en la previa de Newcastle United vs Chelsea. El duelo, a disputarse en el estadio St. James Park el sábado 20 de diciembre, comenzará a las 07:30 horas y será dirigido por Andrew Madley.

Newcastle United recibe el próximo sábado 20 de diciembre a Chelsea por la fecha 17 de la Premier League, a partir de las 07:30 horas en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Chelsea

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United cayó 0 a 1 ante Sunderland en el Stadium of Light. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y empatado 1. Durante esos cotejos, convirtió 10 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Everton. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Newcastle United fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (8 PG - 4 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrew Madley.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 36 16 11 3 2 20 2 Manchester City 34 16 11 1 4 22 3 Aston Villa 33 16 10 3 3 8 4 Chelsea 28 16 8 4 4 12 12 Newcastle United 22 16 6 4 6 1

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 18: vs Manchester United: 26 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Burnley: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Crystal Palace: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Leeds United: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Wolverhampton: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 18: vs Aston Villa: 27 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Bournemouth: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Manchester City: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Newcastle United y Chelsea, según país