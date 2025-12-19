Premier League: Wolverhampton quiere romper su racha negativa y ganar frente a Brentford

Brentford se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium mañana a las 10:00 horas. El partido será supervisado por Matthew Donohue.
Mañana desde las 10:00 horas, Wolverhampton recibirá a Brentford en el Molineux Stadium, por la fecha 17 de la Premier League.
Así llegan Wolverhampton y Brentford
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Arsenal. Ha perdido los últimos 4 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 10 goles y ha marcado 2.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Brentford y Leeds United, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 2 puntos (2 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (6 PG - 2 PE - 8 PP).
Matthew Donohue es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|36
|16
|11
|3
|2
|20
|2
|Manchester City
|34
|16
|11
|1
|4
|22
|3
|Aston Villa
|33
|16
|10
|3
|3
|8
|15
|Brentford
|20
|16
|6
|2
|8
|-3
|20
|Wolverhampton
|2
|16
|0
|2
|14
|-26
Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 18: vs Liverpool: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Manchester United: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs West Ham United: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Everton: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Newcastle United: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 18: vs Bournemouth: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Tottenham: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Everton: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Sunderland: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Chelsea: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Wolverhampton y Brentford, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas