Premier League: Leeds United y West Ham United se miden por la fecha 9

Palpitamos la previa del choque entre Leeds United y West Ham United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Stuart Attwell.

Leeds United ejercerá mañana la localía ante West Ham United, desde las 14:00 horas y en el marco de la fecha 9 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y West Ham United

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Burnley por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 6 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United viene de caer derrotado 0 a 2 ante Brentford. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 21 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y fue West Ham United quien ganó 3 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 6 PP).

Stuart Attwell es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 19 8 6 1 1 12 2 Manchester City 16 8 5 1 2 11 3 Liverpool 15 8 5 0 3 3 16 Leeds United 8 8 2 2 4 -6 19 West Ham United 4 8 1 1 6 -12

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 10: vs Brighton and Hove: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Nottingham Forest: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Aston Villa: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Manchester City: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Chelsea: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 10: vs Newcastle United: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Burnley: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Bournemouth: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Liverpool: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Manchester United: 4 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

