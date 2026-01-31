Premier League: Nottingham Forest y Crystal Palace se miden por la fecha 24

Palpitamos la previa del choque entre Nottingham Forest y Crystal Palace. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Michael Salisbury.

El cotejo entre Nottingham Forest y Crystal Palace, por la fecha 24 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 09:00 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Crystal Palace

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest logró un triunfo por 2-0 ante Brentford. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace viene de caer derrotado 1 a 3 ante Chelsea. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 4 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 24 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 25 puntos (7 PG - 4 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (7 PG - 7 PE - 9 PP).

Michael Salisbury es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 23 15 5 3 25 2 Manchester City 46 23 14 4 5 26 3 Aston Villa 46 23 14 4 5 10 15 Crystal Palace 28 23 7 7 9 -4 17 Nottingham Forest 25 23 7 4 12 -11

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 25: vs Leeds United: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Wolverhampton: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Liverpool: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Brighton and Hove: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Manchester City: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 25: vs Brighton and Hove: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Burnley: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Wolverhampton: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Manchester United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Horario Nottingham Forest y Crystal Palace, según país