Premier League: Sunderland y Burnley se encuentran en la fecha 24

Sunderland y Burnley se encuentran en la fecha 24
Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Burnley. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Paul Tierney.

Sunderland y Burnley se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el Stadium of Light. El partido corresponde a la fecha 24 de la Premier League.

Así llegan Sunderland y Burnley

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 1 a 3 ante West Ham United en el Boleyn Ground. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Burnley logró empatar 2-2 ante Tottenham. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 10 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Burnley fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el décimo primer puesto con 33 puntos (8 PG - 9 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (3 PG - 6 PE - 14 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Paul Tierney.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5324165329
2Manchester City4623144526
3Aston Villa4623144510
11Sunderland3323896-2
19Burnley15233614-19

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 25: vs Arsenal: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Liverpool: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 25: vs West Ham United: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Crystal Palace: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Chelsea: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Brentford: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Horario Sunderland y Burnley, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
