Premier League: Por la fecha 21 se enfrentarán Burnley y Manchester United

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Manchester United, que se jugará mañana desde las 15:15 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Stuart Attwell.

Burnley aguarda mañana la visita de Manchester United, para jugar el partido por la fecha 21 de la Premier League, a partir de las 15:15 horas.

Así llegan Burnley y Manchester United

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 0 a 2 frente a Brighton and Hove. Ha empatado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United igualó 1-1 ante Leeds United en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester United se llevó la victoria por 3 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 12 puntos (3 PG - 3 PE - 14 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (8 PG - 7 PE - 5 PP).

Manchester United vivirá durante la siguiente fecha el Derbi de Manchester junto a Manchester City. El duelo se celebrará en el estadio Old Trafford, el 17 de enero desde las 09:30 (hora Argentina).

Stuart Attwell fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Manchester City 42 20 13 3 4 26 3 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 6 Manchester United 31 20 8 7 5 4 19 Burnley 12 20 3 3 14 -19

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Liverpool: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Tottenham: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Sunderland: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs West Ham United: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Crystal Palace: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Manchester City: 17 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Arsenal: 25 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Fulham: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Tottenham: 7 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs West Ham United: 10 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Horario Burnley y Manchester United, según país