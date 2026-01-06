Premier League: Manchester City y Brighton and Hove se encuentran en la fecha 21

Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester City vs Brighton and Hove. El duelo, a disputarse en el Etihad Stadium mañana, comenzará a las 14:30 horas y será dirigido por Thomas Bramall.

Manchester City y Brighton and Hove se enfrentan mañana, a partir de las 14:30 horas, en el Etihad Stadium. El partido corresponde a la fecha 21 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Brighton and Hove

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Manchester City igualó 1-1 el juego ante Chelsea. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 2 goles y marcó 9 tantos en el rival.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Burnley. Ha empatado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 6 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brighton and Hove fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el segundo puesto con 42 puntos (13 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 6 PP).

La siguiente fecha será una de las más atractivas para Manchester City, ya que se cruzará con Manchester United en el Derbi de Manchester. Los eternos rivales se verán las caras el 17 de enero, a partir de las 09:30 (hora Argentina), en el estadio Old Trafford.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Thomas Bramall.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Manchester City 42 20 13 3 4 26 3 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 4 Liverpool 34 20 10 4 6 4 10 Brighton and Hove 28 20 7 7 6 3

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Manchester United: 17 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Wolverhampton: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Tottenham: 1 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Liverpool: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Fulham: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Bournemouth: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Fulham: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Everton: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Crystal Palace: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Aston Villa: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Horario Manchester City y Brighton and Hove, según país