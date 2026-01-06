Premier League: Se enfrentan Everton y Wolverhampton por la fecha 21

En la previa de Everton vs Wolverhampton, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:30 horas en el estadio Goodison Park. El árbitro designado será Thomas Kirk.

Por la fecha 21 de la Premier League, Everton y Wolverhampton se enfrentan mañana desde las 14:30 horas en el estadio Goodison Park.

Así llegan Everton y Wolverhampton

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton fue derrotado en el Goodison Park frente a Brentford por 2 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 7 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton viene de vencer a West Ham United en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 6 goles y 7 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Everton se quedó con la victoria por 2 a 3.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 28 puntos (8 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 16 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Thomas Kirk.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Manchester City 42 20 13 3 4 26 3 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 12 Everton 28 20 8 4 8 -2 20 Wolverhampton 6 20 1 3 16 -26

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Bournemouth: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Newcastle United: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Manchester City: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Bournemouth: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Nottingham Forest: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Horario Everton y Wolverhampton, según país