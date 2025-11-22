Últimas Noticias
Premier League: Se enfrentan Leeds United y Aston Villa por la fecha 12

En la previa de Leeds United vs Aston Villa, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 23 de noviembre desde las 09:00 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Robert Jones.

El próximo domingo 23 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, Aston Villa visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Aston Villa

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United fue derrotado en el City Ground frente a Nottingham Forest por 1 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 11 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de vencer a Bournemouth en casa por 4 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 9 goles y 4 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Aston Villa se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 3 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Robert Jones.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal261182115
2Manchester City221171315
3Chelsea201162310
6Aston Villa18115333
16Leeds United1111326-10

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 13: vs Manchester City: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Chelsea: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Crystal Palace: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 13: vs Wolverhampton: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Brighton and Hove: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Arsenal: 6 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs West Ham United: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Manchester United: 21 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)
Horario Leeds United y Aston Villa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

