Premier League: Sunderland y Brentford se encuentran en la fecha 3

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Brentford. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light el sábado 30 de agosto, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Anthony Taylor.
Así llegan Sunderland y Brentford
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
Sunderland cayó 0 a 2 ante Burnley en el Turf Moor.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Aston Villa.
El local está en el séptimo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Anthony Taylor.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|Tottenham
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|Liverpool
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|7
|Sunderland
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|10
|Brentford
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 4: vs Crystal Palace: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Aston Villa: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Nottingham Forest: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Manchester United: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Wolverhampton: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 4: vs Chelsea: 13 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Fulham: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Manchester United: 27 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Manchester City: 5 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs West Ham United: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
Horario Sunderland y Brentford, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas