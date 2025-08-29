Premier League: Sunderland y Brentford se encuentran en la fecha 3

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Brentford. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light el sábado 30 de agosto, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Anthony Taylor.

Sunderland recibe el próximo sábado 30 de agosto a Brentford por la fecha 3 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Brentford

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 0 a 2 ante Burnley en el Turf Moor.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Aston Villa.

El local está en el séptimo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Anthony Taylor.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 6 2 2 0 0 6 2 Tottenham 6 2 2 0 0 5 3 Liverpool 6 2 2 0 0 3 7 Sunderland 3 2 1 0 1 1 10 Brentford 3 2 1 0 1 -1

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Crystal Palace: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Aston Villa: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Nottingham Forest: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Manchester United: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Wolverhampton: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Chelsea: 13 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Fulham: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Manchester United: 27 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Manchester City: 5 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs West Ham United: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Horario Sunderland y Brentford, según país