Premier League: Wolverhampton se enfrentará ante Everton por la fecha 3

Wolverhampton se enfrentará ante Everton por la fecha 3
Wolverhampton se enfrentará ante Everton por la fecha 3
Everton se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el sábado 30 de agosto a las 09:00 horas. El partido será supervisado por Michael Oliver.

A partir de las 09:00 horas el próximo sábado 30 de agosto, Everton visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Everton

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Bournemouth.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton llega triunfante luego de ver caer a Brighton and Hove con un marcador 2-0.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo noveno puesto y no tiene puntos hasta ahora (2 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (1 PG - 1 PP).

Michael Oliver es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal622006
2Tottenham622005
3Liverpool622003
8Everton321011
19Wolverhampton02002-5

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 4: vs Newcastle United: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Leeds United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Tottenham: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Brighton and Hove: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Sunderland: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 4: vs Aston Villa: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Crystal Palace: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Manchester City: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Wolverhampton y Everton, según país
  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

