Premier League: Wolverhampton quiere romper su racha negativa y ganar frente a Nottingham Forest

Mañana desde las 14:30 horas, Wolverhampton recibirá a Nottingham Forest en el Molineux Stadium, por la fecha 14 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Nottingham Forest

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Aston Villa. Ha perdido los últimos 4 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 12 goles y ha marcado 2.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest cayó derrotado 0 a 2 ante Brighton and Hove. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 8 goles y recibió 7.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 4 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Nottingham Forest se impuso por 0 a 3.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 2 puntos (2 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (3 PG - 3 PE - 7 PP).

Tim Robinson es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 30 13 9 3 1 18 2 Manchester City 25 13 8 1 4 15 3 Chelsea 24 13 7 3 3 12 16 Nottingham Forest 12 13 3 3 7 -9 20 Wolverhampton 2 13 0 2 11 -21

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Manchester United: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Arsenal: 13 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Brentford: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Liverpool: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Manchester United: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Manchester City: 27 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Everton: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

