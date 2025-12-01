Premier League: Por la fecha 14, Newcastle United recibirá a Tottenham

Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Tottenham. El partido se jugará en el estadio St. James Park mañana a las 15:15 horas. Será arbitrado por Thomas Bramall.

Desde las 15:15 horas, Newcastle United y Tottenham se enfrentan mañana por la fecha 14 de la Premier League en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Tottenham

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United venció 4-1 a Everton en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 9 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

A Tottenham no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Fulham. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 7 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Newcastle United.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 18 puntos (5 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (5 PG - 3 PE - 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Thomas Bramall.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 30 13 9 3 1 18 2 Manchester City 25 13 8 1 4 15 3 Chelsea 24 13 7 3 3 12 12 Tottenham 18 13 5 3 5 5 13 Newcastle United 18 13 5 3 5 1

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Burnley: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Sunderland: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Chelsea: 20 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Manchester United: 26 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Burnley: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Brentford: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Crystal Palace: 28 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Brentford: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Newcastle United y Tottenham, según país