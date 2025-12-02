Premier League: Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Arsenal y Brentford se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Tony Harrington. El duelo se jugará mañana desde las 14:30 horas.

Así llegan Arsenal y Brentford

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Arsenal se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Chelsea. Con 3 triunfos y 1 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 10 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Brentford derrotó 3-1 a Burnley. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 10 goles y le marcaron 8 en su arco.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y finalizó en un empate 1-1.

El local está puntero y alcanzó 30 puntos (9 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 19 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (6 PG - 1 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Tony Harrington.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 30 13 9 3 1 18 2 Manchester City 25 13 8 1 4 15 3 Chelsea 24 13 7 3 3 12 4 Aston Villa 24 13 7 3 3 5 10 Brentford 19 13 6 1 6 1

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Wolverhampton: 13 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Everton: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Brighton and Hove: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Aston Villa: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Tottenham: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Leeds United: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Wolverhampton: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Bournemouth: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Tottenham: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

