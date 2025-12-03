Premier League: Manchester United y West Ham United se encuentran en la fecha 14

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester United vs West Ham United. El duelo, a disputarse en el estadio Old Trafford mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Andrew Kitchen.

Manchester United y West Ham United se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Old Trafford. El partido corresponde a la fecha 14 de la Premier League.

Así llegan Manchester United y West Ham United

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Liverpool.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United sacó un triunfo frente a Crystal Palace, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 8 goles en contra y registró 10 a favor.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United llega a este encuentro con una derrota ante Liverpool por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 9 goles y recibieron 9.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y West Ham United fue el ganador por 0 a 2.

El local está en el séptimo puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 8 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrew Kitchen.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal301393118
2Manchester City281491416
3Chelsea241373312
7Manchester United21136341
17West Ham United1113328-12

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 15: vs Wolverhampton: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Bournemouth: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Aston Villa: 21 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Newcastle United: 26 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Wolverhampton: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 15: vs Brighton and Hove: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Aston Villa: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Manchester City: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Fulham: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Brighton and Hove: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
Horario Manchester United y West Ham United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
