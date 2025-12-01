Premier League: Everton se enfrentará a Bournemouth por la fecha 14

Bournemouth y Everton se miden en el Vitality Stadium mañana a las 14:30 horas y Michael Salisbury es el elegido para dirigir el partido.

Bournemouth y Everton se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Premier League, a partir de las 14:30 horas en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Everton

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth no pudo ante Sunderland en el Stadium of Light. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 12 goles y logró anotar 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton llega a este partido con una derrota por 1 a 4 ante Newcastle United. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 8.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 5 PP).

El encuentro será supervisado por Michael Salisbury, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 30 13 9 3 1 18 2 Manchester City 25 13 8 1 4 15 3 Chelsea 24 13 7 3 3 12 11 Bournemouth 19 13 5 4 4 -2 14 Everton 18 13 5 3 5 -3

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Chelsea: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Manchester United: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Burnley: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Brentford: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Chelsea: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Nottingham Forest: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Arsenal: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Burnley: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Nottingham Forest: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Horario Bournemouth y Everton, según país