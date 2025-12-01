Premier League: Manchester City visita a Fulham por la fecha 14

La previa del choque de Fulham ante Manchester City, a disputarse en el estadio Craven Cottage mañana desde las 14:30 horas. El árbitro será Craig Pawson.

A partir de las 14:30 horas, Fulham y Manchester City protagonizarán mañana su choque por la fecha 14 de la Premier League, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Manchester City

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de vencer a Tottenham con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de derrotar a Leeds United con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 10 goles y le han convertido 6 en su arco.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 5 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Manchester City con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (8 PG - 1 PE - 4 PP).

Craig Pawson será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 30 13 9 3 1 18 2 Manchester City 25 13 8 1 4 15 3 Chelsea 24 13 7 3 3 12 4 Aston Villa 24 13 7 3 3 5 15 Fulham 17 13 5 2 6 -2

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Crystal Palace: 7 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Burnley: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Nottingham Forest: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs West Ham United: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Crystal Palace: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Crystal Palace: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs West Ham United: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Nottingham Forest: 27 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Sunderland: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

