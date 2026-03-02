Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Premier League: Wolverhampton quiere vencer y quitarle la racha positiva a Liverpool

Wolverhampton quiere vencer y quitarle la racha positiva a Liverpool
Wolverhampton quiere vencer y quitarle la racha positiva a Liverpool
Nota IA

por Nota IA

·

Liverpool se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium mañana a las 15:15 horas. El partido será supervisado por Thomas Bramall.

Mañana desde las 15:15 horas, Wolverhampton recibirá a Liverpool en el Molineux Stadium, por la fecha 29 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Liverpool

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega con resultado de empate, 2-2, ante Arsenal. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool llega triunfante luego de ver caer a West Ham United con un marcador 5-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 12 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

Durante los 5 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 5 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 13 puntos (2 PG - 7 PE - 20 PP), mientras que el visitante tiene 48 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (14 PG - 6 PE - 8 PP).

Thomas Bramall es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6429197336
2Manchester City5928185532
3Manchester United5128149512
5Liverpool4828146810
20Wolverhampton13292720-31

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 30: vs Brentford: 16 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 30: vs Tottenham: 15 de marzo - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Brighton and Hove: 21 de marzo - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
Horario Wolverhampton y Liverpool, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Wolverhampton Liverpool Premier League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA