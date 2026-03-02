Premier League: Brentford se enfrentará a Bournemouth por la fecha 29

Bournemouth y Brentford se miden en el Vitality Stadium mañana a las 14:30 horas y Craig Pawson es el elegido para dirigir el partido.

Bournemouth y Brentford se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Premier League, a partir de las 14:30 horas en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Brentford

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en 1 frente a Sunderland en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 3 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford venció 4-3 a Burnley en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 9 goles en el arco rival y 8 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brentford sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.

El anfitrión está en el décimo puesto con 39 puntos (9 PG - 12 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 43 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (13 PG - 4 PE - 11 PP).

El encuentro será supervisado por Craig Pawson, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 64 29 19 7 3 36 2 Manchester City 59 28 18 5 5 32 3 Manchester United 51 28 14 9 5 12 7 Brentford 43 28 13 4 11 4 10 Bournemouth 39 28 9 12 7 -2

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Burnley: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Manchester United: 20 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Wolverhampton: 16 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Leeds United: 21 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Bournemouth y Brentford, según país