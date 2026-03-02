Premier League: Brentford se enfrentará a Bournemouth por la fecha 29

Bournemouth y Brentford se miden en el Vitality Stadium mañana a las 14:30 horas y Craig Pawson es el elegido para dirigir el partido.
Bournemouth y Brentford se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Premier League, a partir de las 14:30 horas en el Vitality Stadium.
Así llegan Bournemouth y Brentford
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth terminó con un empate en 1 frente a Sunderland en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 3 goles y sumó 6 a favor.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford venció 4-3 a Burnley en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 9 goles en el arco rival y 8 en su portería.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brentford sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.
El anfitrión está en el décimo puesto con 39 puntos (9 PG - 12 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 43 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (13 PG - 4 PE - 11 PP).
El encuentro será supervisado por Craig Pawson, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|64
|29
|19
|7
|3
|36
|2
|Manchester City
|59
|28
|18
|5
|5
|32
|3
|Manchester United
|51
|28
|14
|9
|5
|12
|7
|Brentford
|43
|28
|13
|4
|11
|4
|10
|Bournemouth
|39
|28
|9
|12
|7
|-2
Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 30: vs Burnley: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Manchester United: 20 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 30: vs Wolverhampton: 16 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Leeds United: 21 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
Horario Bournemouth y Brentford, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas