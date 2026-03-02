Premier League: Por la fecha 29 se enfrentarán Everton y Burnley

Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y Burnley, que se jugará mañana desde las 14:30 horas en el estadio Goodison Park. Dirige Tim Robinson.
Everton aguarda mañana la visita de Burnley, para jugar el partido por la fecha 29 de la Premier League, a partir de las 14:30 horas.
Así llegan Everton y Burnley
Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton venció por 3-2 a Newcastle United. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley perdió ante Brentford por 3 a 4. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 7 goles y le han encajado 12.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y sellaron un empate en 0.
El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 40 puntos (11 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 17 PP).
Tim Robinson fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|64
|29
|19
|7
|3
|36
|2
|Manchester City
|59
|28
|18
|5
|5
|32
|3
|Manchester United
|51
|28
|14
|9
|5
|12
|8
|Everton
|40
|28
|11
|7
|10
|-1
|19
|Burnley
|19
|28
|4
|7
|17
|-24
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 30: vs Arsenal: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Chelsea: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 30: vs Bournemouth: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Fulham: 21 de marzo - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
Horario Everton y Burnley, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas