Premier League: Por la fecha 29 se enfrentarán Everton y Burnley

Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y Burnley, que se jugará mañana desde las 14:30 horas en el estadio Goodison Park. Dirige Tim Robinson.

Everton aguarda mañana la visita de Burnley, para jugar el partido por la fecha 29 de la Premier League, a partir de las 14:30 horas.

Así llegan Everton y Burnley

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton venció por 3-2 a Newcastle United. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley perdió ante Brentford por 3 a 4. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 7 goles y le han encajado 12.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 40 puntos (11 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 17 PP).

Tim Robinson fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 64 29 19 7 3 36 2 Manchester City 59 28 18 5 5 32 3 Manchester United 51 28 14 9 5 12 8 Everton 40 28 11 7 10 -1 19 Burnley 19 28 4 7 17 -24

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Arsenal: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Chelsea: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Bournemouth: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Fulham: 21 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

