Liga de Francia: Olympique de Marsella se enfrenta ante la visita Olympique Lyon por la fecha 24

El juego entre Olympique de Marsella y Olympique Lyon se disputará el próximo domingo 1 de marzo por la fecha 24 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas en el Velodromo.

Así llegan Olympique de Marsella y Olympique Lyon

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella busca levantarse de su derrota ante Stade Brestois en el Stade Francis-Le Blé. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 2, con 7 goles marcados y con 12 en su arco.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon cayó 1 a 3 ante RC Strasbourg. Previo a la derrota en la jornada anterior, había conseguido 4 victorias. En todos estos partidos, sumó 10 anotaciones a su favor y su valla ha sido vencida 5 veces.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 31 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Olympique Lyon lo ganó por 1 a 0.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 40 puntos (12 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 45 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (14 PG - 3 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jérôme Brisard.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 54 23 17 3 3 33 2 Lens 52 23 17 1 5 24 3 Olympique Lyon 45 23 14 3 6 14 4 Olympique de Marsella 40 23 12 4 7 17 5 Lille 37 23 11 4 8 5

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs Toulouse: 7 de marzo - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs Paris FC: 8 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique de Marsella y Olympique Lyon, según país