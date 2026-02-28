Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Girona se enfrentará ante Celta por la fecha 26

Girona se enfrentará ante Celta por la fecha 26
Girona se enfrentará ante Celta por la fecha 26
Nota IA

por Nota IA

·

Celta se mide ante Girona en el estadio Municipal de Montilivi el domingo 1 de marzo a las 15:00 horas.

A partir de las 15:00 horas el próximo domingo 1 de marzo, Celta visita a Girona en el estadio Municipal de Montilivi, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Liga.

Así llegan Girona y Celta

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona llega con resultado de empate, 2-2, ante Alavés. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta llega triunfante luego de ver caer a Mallorca con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 30 puntos (7 PG - 9 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 37 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (9 PG - 10 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6125201442
2Real Madrid6025193333
3Villarreal5125163620
6Celta372591067
11Girona3025799-14

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 27: vs Levante: 7 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Athletic Bilbao: 14 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Osasuna: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 27: vs Real Madrid: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Betis: 15 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Alavés: 22 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Celta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Girona Celta LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA