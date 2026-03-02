Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Premier League: Se enfrentan Leeds United y Sunderland por la fecha 29

Se enfrentan Leeds United y Sunderland por la fecha 29
Se enfrentan Leeds United y Sunderland por la fecha 29
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Leeds United vs Sunderland, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:30 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Stuart Attwell.

Por la fecha 29 de la Premier League, Leeds United y Sunderland se enfrentan mañana desde las 14:30 horas en el estadio Elland Road.

Así llegan Leeds United y Sunderland

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United fue derrotado en el Elland Road frente a Manchester City por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 9 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Sunderland acabó en empate por 1-1 ante Bournemouth. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 3 derrotas. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 31 puntos (7 PG - 10 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 37 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (9 PG - 10 PE - 9 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Stuart Attwell.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6429197336
2Manchester City5928185532
3Manchester United5128149512
12Sunderland37289109-5
15Leeds United312871011-10

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 30: vs Crystal Palace: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Brentford: 21 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 30: vs Brighton and Hove: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Newcastle United: 22 de marzo - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
Horario Leeds United y Sunderland, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Leeds United Sunderland Premier League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA