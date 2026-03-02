Premier League: Se enfrentan Leeds United y Sunderland por la fecha 29

En la previa de Leeds United vs Sunderland, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:30 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Stuart Attwell.
Por la fecha 29 de la Premier League, Leeds United y Sunderland se enfrentan mañana desde las 14:30 horas en el estadio Elland Road.
Así llegan Leeds United y Sunderland
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United fue derrotado en el Elland Road frente a Manchester City por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 9 goles y tiene 6 a favor.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
El anterior partido jugado por Sunderland acabó en empate por 1-1 ante Bournemouth. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 3 derrotas. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 1.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 31 puntos (7 PG - 10 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 37 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (9 PG - 10 PE - 9 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Stuart Attwell.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|64
|29
|19
|7
|3
|36
|2
|Manchester City
|59
|28
|18
|5
|5
|32
|3
|Manchester United
|51
|28
|14
|9
|5
|12
|12
|Sunderland
|37
|28
|9
|10
|9
|-5
|15
|Leeds United
|31
|28
|7
|10
|11
|-10
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 30: vs Crystal Palace: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Brentford: 21 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 30: vs Brighton and Hove: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Newcastle United: 22 de marzo - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
Horario Leeds United y Sunderland, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas