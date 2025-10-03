Serie A: Atalanta enfrenta a Como 1907 para subirse a la cima

La previa del choque de Atalanta ante Como 1907, a disputarse en el Gewiss Stadium mañana desde las 13:45 horas. El árbitro será Luca Zufferli.

A partir de las 13:45 horas, Atalanta y Como 1907 protagonizarán mañana su choque por la fecha 6 de la Serie A, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Como 1907

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sacó un empate por 1 en su visita a Juventus. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 empates. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 10 tantos en el rival.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Cremonese. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el sexto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 1 PP).

Luca Zufferli será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 12 5 4 0 1 6 2 Napoli 12 5 4 0 1 5 3 Roma 12 5 4 0 1 4 6 Atalanta 9 5 2 3 0 6 8 Como 1907 8 5 2 2 1 2

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 7: vs Lazio: 19 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Cremonese: 25 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Milan: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Udinese: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sassuolo: 9 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 7: vs Juventus: 19 de octubre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Parma: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Hellas Verona: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cagliari: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Atalanta y Como 1907, según país