Serie A: Juventus necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Toda la previa del duelo entre Juventus y Milan. El partido se jugará en el Allianz Stadium mañana a las 13:45 horas. Será arbitrado por Marco Guida.

Desde las 13:45 horas, Juventus y Milan se enfrentan mañana por la fecha 6 de la Serie A en el Allianz Stadium.

Así llegan Juventus y Milan

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Juventus empató por 1 con Atalanta. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 empate, con 9 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan venció en casa a Napoli por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 3 en su arco.

Fuera de casa, Milan hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 2 oportunidades.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Juventus.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 11 puntos (3 PG - 2 PE), mientras que la visita sumó 12 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (4 PG - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Marco Guida.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 12 5 4 0 1 6 2 Napoli 12 5 4 0 1 5 3 Roma 12 5 4 0 1 4 4 Juventus 11 5 3 2 0 4 5 Inter 9 5 3 0 2 6

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 7: vs Como 1907: 19 de octubre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lazio: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 7: vs Fiorentina: 19 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Pisa: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Roma: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Parma: 8 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

