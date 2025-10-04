Serie A: Roma quiere el liderato del torneo frente a Fiorentina

Palpitamos la previa del choque entre Fiorentina y Roma. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Andrea Colombo.
El cotejo entre Fiorentina y Roma, por la fecha 6 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 08:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.
Así llegan Fiorentina y Roma
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina viene de un resultado igualado, 0-0, ante Pisa. Posee un historial reciente de 2 empates y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 6.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma llega con ventaja tras derrotar a Hellas Verona con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 1.
Si observamos la condición de local/visitante, los resultados de cada equipo difieren. Sin triunfos en el torneo, Fiorentina acumula varios encuentros (2) sin sumar de a tres en su casa. Roma es una topadora cuando visita otro estadio y no ha perdido ninguno de los partidos fuera de casa.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Roma quien ganó 1 a 0.
El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 3 puntos (3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (4 PG - 1 PP).
Andrea Colombo es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|2
|Napoli
|12
|5
|4
|0
|1
|5
|3
|Roma
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|4
|Juventus
|11
|5
|3
|2
|0
|4
|16
|Fiorentina
|3
|5
|0
|3
|2
|-3
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 7: vs Milan: 19 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Bologna: 26 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Inter: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Lecce: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Genoa: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 7: vs Inter: 18 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Sassuolo: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Parma: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Milan: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Udinese: 9 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
Horario Fiorentina y Roma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas