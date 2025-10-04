Serie A: Se enfrentan Bologna y Pisa por la fecha 6

Últimas Noticias
En la previa de Bologna vs Pisa, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 5 de octubre desde las 08:00 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara. El árbitro designado será Rosario Abisso.

El próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 08:00 horas, Pisa visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Pisa

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna viene de empatar ante Lecce por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Pisa acabó en empate por 0-0 ante Fiorentina. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

Hasta el momento, Bologna cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias.

El anfitrión está en el noveno puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (2 PE - 3 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Rosario Abisso.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1254016
2Napoli1254015
3Roma1254014
9Bologna752120
18Pisa25023-3

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 7: vs Cagliari: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Fiorentina: 26 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Torino: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Parma: 2 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 7: vs Hellas Verona: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Milan: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Bologna y Pisa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

