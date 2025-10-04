Serie A: Se enfrentan Bologna y Pisa por la fecha 6

En la previa de Bologna vs Pisa, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 5 de octubre desde las 08:00 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara. El árbitro designado será Rosario Abisso.
El próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 08:00 horas, Pisa visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Serie A.
Así llegan Bologna y Pisa
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna viene de empatar ante Lecce por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
El anterior partido jugado por Pisa acabó en empate por 0-0 ante Fiorentina. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.
Hasta el momento, Bologna cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias.
El anfitrión está en el noveno puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (2 PE - 3 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Rosario Abisso.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|2
|Napoli
|12
|5
|4
|0
|1
|5
|3
|Roma
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|9
|Bologna
|7
|5
|2
|1
|2
|0
|18
|Pisa
|2
|5
|0
|2
|3
|-3
Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 7: vs Cagliari: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Fiorentina: 26 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Torino: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Parma: 2 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 7: vs Hellas Verona: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Milan: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Bologna y Pisa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas