Serie A: Bologna buscará vencer su racha negativa ante Torino

Te contamos la previa del duelo Torino vs Bologna, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino mañana a las 12:00 horas. Francesco Fourneau será el árbitro del partido.

Torino y Bologna se medirán mañana a las 12:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 25 de la Serie A y se disputará en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

Así llegan Torino y Bologna

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Artemio Franchi.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino consiguió sólo un punto en su último partido frente a Fiorentina, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 12 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna viene de caer en su estadio ante Parma por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 3 derrotas, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 11 tantos.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 0.

El local está en el décimo tercer puesto con 27 puntos (7 PG - 6 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (8 PG - 6 PE - 10 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Francesco Fourneau.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 58 24 19 1 4 38 2 Milan 53 24 15 8 1 22 3 Napoli 49 24 15 4 5 13 10 Bologna 30 24 8 6 10 1 13 Torino 27 24 7 6 11 -18

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 26: vs Genoa: 22 de febrero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Lazio: 1 de marzo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 26: vs Udinese: 23 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Pisa: 2 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Horario Torino y Bologna, según país