Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Pisa se enfrenta ante la visita Milan por la fecha 25

Pisa se enfrenta ante la visita Milan por la fecha 25
Pisa se enfrenta ante la visita Milan por la fecha 25
Nota IA

por Nota IA

·

Pisa y Milan se enfrentan en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. El duelo se jugará mañana desde las 14:45 horas.

Pisa se enfrenta mañana ante Milan para disputar el partido por la fecha 25, en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, desde las 14:45 horas.

Así llegan Pisa y Milan

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Pisa se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Hellas Verona. Con 2 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 12 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Milan derrotó 3-0 a Bologna. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 3 en su arco.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 15 puntos (1 PG - 12 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 50 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (14 PG - 8 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5824191438
2Milan5023148121
3Napoli4924154513
4Juventus4624137421
19Pisa152411211-21

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 26: vs Fiorentina: 23 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 24: vs Como 1907: 18 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Parma: 22 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Milan, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Pisa Milan Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA