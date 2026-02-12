Serie A: Pisa se enfrenta ante la visita Milan por la fecha 25

Pisa y Milan se enfrentan en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. El duelo se jugará mañana desde las 14:45 horas.

Pisa se enfrenta mañana ante Milan para disputar el partido por la fecha 25, en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, desde las 14:45 horas.

Así llegan Pisa y Milan

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Pisa se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Hellas Verona. Con 2 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 12 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Milan derrotó 3-0 a Bologna. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 3 en su arco.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 15 puntos (1 PG - 12 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 50 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (14 PG - 8 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 58 24 19 1 4 38 2 Milan 50 23 14 8 1 21 3 Napoli 49 24 15 4 5 13 4 Juventus 46 24 13 7 4 21 19 Pisa 15 24 1 12 11 -21

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 26: vs Fiorentina: 23 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 24: vs Como 1907: 18 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Parma: 22 de febrero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Horario Pisa y Milan, según país