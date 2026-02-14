Últimas Noticias
Liga de Francia: Metz quiere salir del último lugar ante Auxerre

En la previa de Metz vs Auxerre, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 15 de febrero desde las 11:15 horas en el estadio Stade Saint-Symphorien. El árbitro designado será Marc Bollengier.

El próximo domingo 15 de febrero, a partir de las 11:15 horas, Auxerre visita a Metz en el estadio Stade Saint-Symphorien, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Ligue 1.

Así llegan Metz y Auxerre

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz viene de empatar ante Lille por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 empate y 3 derrotas, con 9 goles marcados y 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

El anterior partido jugado por Auxerre acabó en empate por 0-0 ante Paris FC. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. No logró convertir y le han encajado 4 tantos.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de diciembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Auxerre se quedó con la victoria por 3 a 1.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 14 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 13 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Marc Bollengier.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG5121163232
2Lens4921161420
3Olympique Lyon4221133514
16Auxerre14213513-15
18Metz13213414-25

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 23: vs PSG: 21 de febrero - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Stade Brestois: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Lens: 8 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 23: vs Stade Rennes: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Lorient: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs RC Strasbourg: 7 de marzo - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Horario Metz y Auxerre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
  • Colombia y Perú: 11:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
  • Venezuela: 12:15 horas
