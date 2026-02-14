Liga de Francia: Por la fecha 22, Le Havre AC recibirá a Toulouse

Toda la previa del duelo entre Le Havre AC y Toulouse. El partido se jugará en el estadio Stade Océane el domingo 15 de febrero a las 09:00 horas. Será arbitrado por Jérôme Brisard.

El duelo entre Le Havre AC y Toulouse correspondiente a la fecha 22 se disputará en el estadio Stade Océane desde las 09:00 horas, el domingo 15 de febrero.

Así llegan Le Havre AC y Toulouse

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC venció 2-1 a RC Strasbourg en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

A Toulouse no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Angers. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 7 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 23 puntos (5 PG - 8 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 30 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (8 PG - 6 PE - 7 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jérôme Brisard.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 51 21 16 3 2 32 2 Lens 49 21 16 1 4 20 3 Olympique Lyon 42 21 13 3 5 14 8 Toulouse 30 21 8 6 7 7 13 Le Havre AC 23 21 5 8 8 -8

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 23: vs Nantes: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 24: vs PSG: 28 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Stade Brestois: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 23: vs Paris FC: 21 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Stade Rennes: 28 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Olympique de Marsella: 7 de marzo - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Horario Le Havre AC y Toulouse, según país