Liga de Francia: Lorient recibirá a Angers por la fecha 22

Te contamos la previa del duelo Lorient vs Angers, que se enfrentarán en el estadio Stade du Moustoir el próximo domingo 15 de febrero a las 11:15 horas. Stephanie Frappart será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 22 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 15 de febrero a las 11:15 horas.

Así llegan Lorient y Angers

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Stade Brestois. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Toulouse. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Angers resultó vencedor por 2 a 0.

El local está en el décimo primer puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (8 PG - 5 PE - 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Stephanie Frappart.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 51 21 16 3 2 32 2 Lens 49 21 16 1 4 20 3 Olympique Lyon 42 21 13 3 5 14 9 Angers 29 21 8 5 8 -3 11 Lorient 28 21 7 7 7 -6

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 23: vs Nice: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Auxerre: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Lille: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 23: vs Lille: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Mónaco: 28 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Nantes: 7 de marzo - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Horario Lorient y Angers, según país