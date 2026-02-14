Serie A: Hellas Verona busca salir del último lugar ante Parma

Parma y Hellas Verona se miden en el estadio Ennio Tardini el domingo 15 de febrero a las 09:00 horas y Luca Pairetto es el elegido para dirigir el partido.
Así llegan Parma y Hellas Verona
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
Parma viene de ganar en su encuentro anterior a Bologna con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 8 goles encajados frente a 2 a favor.
Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A
En la fecha pasada, Hellas Verona finalizó con un empate 0-0 ante Pisa. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 10 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Parma sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.
El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 26 puntos (6 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (2 PG - 9 PE - 13 PP).
El encuentro será supervisado por Luca Pairetto, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|58
|24
|19
|1
|4
|38
|2
|Milan
|50
|23
|14
|8
|1
|21
|3
|Napoli
|49
|24
|15
|4
|5
|13
|14
|Parma
|26
|24
|6
|8
|10
|-14
|20
|Hellas Verona
|15
|24
|2
|9
|13
|-23
Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 26: vs Milan: 22 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Cagliari: 27 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 26: vs Sassuolo: 20 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Napoli: 28 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Horario Parma y Hellas Verona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas