Serie A: Cremonese busca cortar su racha negativa ante Genoa

Palpitamos la previa del choque entre Cremonese y Genoa. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Simone Sozza.

El cotejo entre Cremonese y Genoa, por la fecha 25 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 15 de febrero, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Genoa

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Atalanta por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 1 gol marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa viene de caer derrotado 2 a 3 ante Napoli. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 10 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Cremonese quien ganó 0 a 2.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 23 puntos (5 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (5 PG - 8 PE - 11 PP).

Simone Sozza es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 58 24 19 1 4 38 2 Milan 50 23 14 8 1 21 3 Napoli 49 24 15 4 5 13 15 Genoa 23 24 5 8 11 -8 16 Cremonese 23 24 5 8 11 -12

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 26: vs Roma: 22 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Milan: 1 de marzo - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 26: vs Torino: 22 de febrero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Inter: 28 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

