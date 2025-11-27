Últimas Noticias
Serie A: Como 1907 y Sassuolo se miden por la fecha 13

Palpitamos la previa del choque entre Como 1907 y Sassuolo. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Matteo Marchetti.

Como 1907 ejercerá mañana la localía ante Sassuolo, desde las 14:45 horas y en el marco de la fecha 13 de la Serie A.

Así llegan Como 1907 y Sassuolo

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 logró un triunfo por 5-1 ante Torino. Previo a este encuentro, igualó 3 y ganó 1, en los que acumuló 2 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de empatar 2-2 ante Pisa. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 6 tantos.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 21 puntos (5 PG - 6 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 5 PP).

Matteo Marchetti es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Roma27129039
2Milan25127419
3Napoli25128138
6Como 1907211256110
9Sassuolo17125252

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 14: vs Inter: 6 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Roma: 15 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Lecce: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Udinese: 3 de enero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Pisa: 6 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 14: vs Fiorentina: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Milan: 14 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Torino: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Bologna: 28 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Parma: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Horario Como 1907 y Sassuolo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

