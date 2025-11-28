Serie A: Parma se enfrenta ante la visita Udinese por la fecha 13

Últimas Noticias
Parma y Udinese se enfrentan en el estadio Ennio Tardini, con el arbitraje de Marco Piccinini. El duelo se jugará el sábado 29 de noviembre desde las 09:00 horas.

El juego entre Parma y Udinese se disputará el próximo sábado 29 de noviembre por la fecha 13 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Udinese

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma ganó por 2-1 el juego pasado ante Hellas Verona. En los últimos 4 partidos disputados perdió 2 encuentros y empató 2. En ellos, le han encajado 8 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese cayó 0 a 3 ante Bologna. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Udinese lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 11 puntos (2 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (4 PG - 3 PE - 5 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Marco Piccinini.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Roma27129039
2Milan25127419
3Napoli25128138
10Udinese1512435-8
15Parma1112255-6

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Fiorentina: 27 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Sassuolo: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Inter: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 14: vs Genoa: 8 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Napoli: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Fiorentina: 21 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Lazio: 27 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Como 1907: 3 de enero - 08:30 (hora Argentina)
Horario Parma y Udinese, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
