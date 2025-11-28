Serie A: Por la fecha 13, Juventus recibirá a Cagliari

Últimas Noticias
Por la fecha 13, Juventus recibirá a Cagliari
Toda la previa del duelo entre Juventus y Cagliari. El partido se jugará en el Allianz Stadium mañana a las 12:00 horas. Será arbitrado por Valerio Crezzini.

Desde las 12:00 horas, Juventus y Cagliari se enfrentan mañana por la fecha 13 de la Serie A en el Allianz Stadium.

Así llegan Juventus y Cagliari

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Juventus empató por 1 con Fiorentina. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Cagliari igualó 3-3 el juego frente a Genoa. Con un historial irregular (2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 9 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Juventus.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 20 puntos (5 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Valerio Crezzini.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Roma27129039
2Milan25127419
3Napoli25128138
7Juventus20125524
14Cagliari1112255-5

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 14: vs Napoli: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Bologna: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Roma: 20 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Pisa: 27 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Lecce: 3 de enero - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 14: vs Roma: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Atalanta: 13 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Pisa: 21 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Torino: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Milan: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Horario Juventus y Cagliari, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

