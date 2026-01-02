Serie A: Como 1907 y Udinese se miden por la fecha 18

Palpitamos la previa del choque entre Como 1907 y Udinese. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Alberto Arena.
El cotejo entre Como 1907 y Udinese, por la fecha 18 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 3 de enero, a partir de las 06:30 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.
Así llegan Como 1907 y Udinese
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 logró un triunfo por 3-0 ante Lecce. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos y ganó 2, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 10 a favor.
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
Udinese viene de empatar 1-1 ante Lazio. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 8 tantos.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 20 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Como 1907 quien ganó 4 a 1.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 27 puntos (7 PG - 6 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (6 PG - 4 PE - 7 PP).
Alberto Arena es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|36
|16
|12
|0
|4
|21
|2
|Milan
|35
|16
|10
|5
|1
|14
|3
|Napoli
|34
|16
|11
|1
|4
|11
|6
|Como 1907
|27
|16
|7
|6
|3
|10
|11
|Udinese
|22
|17
|6
|4
|7
|-10
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 19: vs Pisa: 6 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Bologna: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Milan: 15 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Lazio: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Torino: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 19: vs Torino: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Pisa: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Inter: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Hellas Verona: 26 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Horario Como 1907 y Udinese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
- Colombia y Perú: 06:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
- Venezuela: 07:30 horas