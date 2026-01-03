Serie A: Inter busca derrotar a Bologna para subirse al liderato

Bologna se mide ante Inter en el estadio San Siro mañana a las 14:45 horas. El partido será supervisado por Marco Guida.
Mañana desde las 14:45 horas, Inter recibirá a Bologna en el estadio San Siro, por la fecha 18 de la Serie A.
Así llegan Inter y Bologna
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
Inter ganó el encuentro previo ante Atalanta por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota y 3 victorias, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 9 goles a favor.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Bologna y Sassuolo, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Bologna se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el segundo puesto con 36 puntos (12 PG - 4 PP), mientras que el visitante tiene 26 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (7 PG - 5 PE - 4 PP).
Marco Guida es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|38
|17
|11
|5
|1
|15
|2
|Inter
|36
|16
|12
|0
|4
|21
|3
|Napoli
|34
|16
|11
|1
|4
|11
|4
|Roma
|33
|17
|11
|0
|6
|9
|7
|Bologna
|26
|16
|7
|5
|4
|10
Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Hellas Verona: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Genoa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Horario Inter y Bologna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas