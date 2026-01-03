Serie A: Inter busca derrotar a Bologna para subirse al liderato

Bologna se mide ante Inter en el estadio San Siro mañana a las 14:45 horas. El partido será supervisado por Marco Guida.

Mañana desde las 14:45 horas, Inter recibirá a Bologna en el estadio San Siro, por la fecha 18 de la Serie A.

Así llegan Inter y Bologna

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter ganó el encuentro previo ante Atalanta por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota y 3 victorias, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 9 goles a favor.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Bologna y Sassuolo, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Bologna se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el segundo puesto con 36 puntos (12 PG - 4 PP), mientras que el visitante tiene 26 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (7 PG - 5 PE - 4 PP).

Marco Guida es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 38 17 11 5 1 15 2 Inter 36 16 12 0 4 21 3 Napoli 34 16 11 1 4 11 4 Roma 33 17 11 0 6 9 7 Bologna 26 16 7 5 4 10

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Hellas Verona: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Genoa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Inter y Bologna, según país