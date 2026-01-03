Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Inter busca derrotar a Bologna para subirse al liderato

Inter busca derrotar a Bologna para subirse al liderato
Inter busca derrotar a Bologna para subirse al liderato
Nota IA

por Nota IA

·

Bologna se mide ante Inter en el estadio San Siro mañana a las 14:45 horas. El partido será supervisado por Marco Guida.

Mañana desde las 14:45 horas, Inter recibirá a Bologna en el estadio San Siro, por la fecha 18 de la Serie A.

Así llegan Inter y Bologna

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter ganó el encuentro previo ante Atalanta por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota y 3 victorias, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 9 goles a favor.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Bologna y Sassuolo, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Bologna se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el segundo puesto con 36 puntos (12 PG - 4 PP), mientras que el visitante tiene 26 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (7 PG - 5 PE - 4 PP).

Marco Guida es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan3817115115
2Inter3616120421
3Napoli3416111411
4Roma331711069
7Bologna261675410

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Hellas Verona: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Genoa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Horario Inter y Bologna, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Inter Bologna Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA