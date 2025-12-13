Serie A: Fiorentina y Hellas Verona se miden por la fecha 15

Palpitamos la previa del choque entre Fiorentina y Hellas Verona. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Andrea Colombo.
El cotejo entre Fiorentina y Hellas Verona, por la fecha 15 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.
Así llegan Fiorentina y Hellas Verona
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Sassuolo por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 9 en su arco.
Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A
Hellas Verona llega con ventaja tras derrotar a Atalanta con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 3 veces y ha empatado en 1 ocasión en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 7.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Hellas Verona quien ganó 1 a 0.
El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 6 puntos (6 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 6 PE - 7 PP).
Andrea Colombo es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|31
|14
|9
|4
|1
|11
|2
|Napoli
|31
|14
|10
|1
|3
|10
|3
|Inter
|30
|14
|10
|0
|4
|19
|19
|Hellas Verona
|9
|14
|1
|6
|7
|-10
|20
|Fiorentina
|6
|14
|0
|6
|8
|-13
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 16: vs Udinese: 21 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Parma: 27 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Cremonese: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 17: vs Milan: 28 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Torino: 4 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Napoli: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Lazio: 11 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Bologna: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)
Horario Fiorentina y Hellas Verona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas