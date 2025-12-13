Serie A: Napoli necesita los tres puntos para ser puntero

Todos los detalles de la previa del partido entre Udinese y Napoli, que se jugará el domingo 14 de diciembre desde las 09:00 horas en el estadio Stadio Friuli. Dirige Simone Sozza.

Napoli y Udinese se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo domingo 14 de diciembre desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Serie A.

Así llegan Udinese y Napoli

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese viene de caer por 1 a 2 frente a Genoa. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli viene de un triunfo 2 a 1 frente a Juventus. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 6 goles y le metieron 4 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 18 puntos (5 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (10 PG - 1 PE - 3 PP).

Simone Sozza fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 31 14 9 4 1 11 2 Napoli 31 14 10 1 3 10 3 Inter 30 14 10 0 4 19 4 Roma 27 14 9 0 5 7 11 Udinese 18 14 5 3 6 -7

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 16: vs Fiorentina: 21 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Lazio: 27 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Como 1907: 3 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Torino: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Pisa: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 17: vs Cremonese: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lazio: 4 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Hellas Verona: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Inter: 11 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Parma: 14 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Horario Udinese y Napoli, según país