Liga de Francia: PSG está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Stade Rennes

Todo lo que tienes que saber en la previa de Stade Rennes vs PSG. El duelo, a disputarse en el estadio Roazhon Park el viernes 13 de febrero, comenzará a las 13:00 horas y será dirigido por Benoît Bastien.

Stade Rennes recibe el próximo viernes 13 de febrero a PSG por la fecha 22 de la Ligue 1, a partir de las 13:00 horas en el estadio Roazhon Park.

Así llegan Stade Rennes y PSG

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes cayó 1 a 3 ante Lens en el Stade Bollaert-Delelis. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG llega con los ánimos arriba luego de vencer 5-0 a Olympique de Marsella. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 13 goles y le han marcado 2.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de diciembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y PSG fue el ganador por 5 a 0.

El local está en el sexto puesto con 31 puntos (8 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 51 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (16 PG - 3 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Benoît Bastien.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 51 21 16 3 2 32 2 Lens 49 21 16 1 4 20 3 Olympique Lyon 42 21 13 3 5 14 4 Olympique de Marsella 39 21 12 3 6 19 6 Stade Rennes 31 21 8 7 6 -3

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 23: vs Auxerre: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Toulouse: 28 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Nice: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 23: vs Metz: 21 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Le Havre AC: 28 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Mónaco: 6 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Horario Stade Rennes y PSG, según país