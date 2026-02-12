Liga de Francia: PSG está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Stade Rennes

Todo lo que tienes que saber en la previa de Stade Rennes vs PSG. El duelo, a disputarse en el estadio Roazhon Park el viernes 13 de febrero, comenzará a las 13:00 horas y será dirigido por Benoît Bastien.
Stade Rennes recibe el próximo viernes 13 de febrero a PSG por la fecha 22 de la Ligue 1, a partir de las 13:00 horas en el estadio Roazhon Park.
Así llegan Stade Rennes y PSG
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1
Stade Rennes cayó 1 a 3 ante Lens en el Stade Bollaert-Delelis. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .
Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1
PSG llega con los ánimos arriba luego de vencer 5-0 a Olympique de Marsella. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 13 goles y le han marcado 2.
Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de diciembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y PSG fue el ganador por 5 a 0.
El local está en el sexto puesto con 31 puntos (8 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 51 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (16 PG - 3 PE - 2 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Benoît Bastien.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|51
|21
|16
|3
|2
|32
|2
|Lens
|49
|21
|16
|1
|4
|20
|3
|Olympique Lyon
|42
|21
|13
|3
|5
|14
|4
|Olympique de Marsella
|39
|21
|12
|3
|6
|19
|6
|Stade Rennes
|31
|21
|8
|7
|6
|-3
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 23: vs Auxerre: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Toulouse: 28 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Nice: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 23: vs Metz: 21 de febrero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Le Havre AC: 28 de febrero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Mónaco: 6 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Rennes y PSG, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas