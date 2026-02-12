“Es un gran bailarín”: mamá de Milett Figueroa elogia a Patricio Quiñones tras bailar con Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Como se recuerda, en septiembre de 2023, la señora Valcárcel restó importancia a la relación que mantuvo su hija con Patricio Quiñones entre 2016 y 2018 cuando se conocieron en El Gran Show.

El bailarín peruano Patricio Quiñones formó parte del elenco de baile de Bad Bunny para el Super Bowl 2026 donde recibió comentarios positivos por su participación ya que el equipo estuvo conformado por latinos.

Si bien tuvo buenas críticas por parte de colegas y amigos del espectáculo, fue una sorpresa que la señora Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, su expareja, se expresara de él.

“Sí lo vi y bueno, es un gran bailarín. Un gran bailarín, sí”, dijo en el programa Arriba mi gente.

Como se recuerda, en septiembre de 2023, la señora Valcárcel había restado importancia a la relación que mantuvo su hija con Patricio Quiñones entre 2016 y 2018 cuando se conocieron en El Gran Show.

“A mí, ese señor ni fu ni fa, no me interesa porque no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver en la casa. No ha sido novio de mi hija, no ha sido su pareja de casa, no ha sido nada. Ha sido un enamoradito como lo tiene cualquier niña a la edad. No tengo nada que hablar del niño ese, ni me interesa hablar de él porque no viene al caso. (...) Yo no hablo de ese señor. Nada tengo que ver. Realmente no tendrían por qué preguntarme de él, publicidad, que se la haga él solo, acá solo hablo de mi hija”.

Patricio Quiñones bailó en el Super Bowl 2026

El reconocido bailarín peruano y exintegrante de Esto es guerra se lució al lado del popular ‘Conejo malo’ durante el mediático show del medio tiempo del evento deportivo.

El propio Patricio Quiñones compartió un video bailando al lado del artista puertorriqueño mostrando su talento para el baile junto a otras celebridades quienes también estuvieron en el campo del Levi's Stadium en Santa Clara, California, el pasado domingo 8 de febrero.

En el carrusel de fotos, compartido en Instagram, se ve a Quiñones, quien se hizo famoso en la televisión bailando en el recordado programa El Gran Show, con un short jean ancho, un polo amarillo y zapatillas blancas.

La también expareja de Milett Figueroa alzó la bandera peruana en los exteriores del estadio mostrando su pase de ingreso al Super Bowl donde se disputó la final de la National Football League (NFL) entre el New England Patriots y Seattle Seahawks.